Главная » Новости

LineageOS 21: новые сборки для старых смартфонов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Команда разработчиков LineageOS анонсировала новые сборки для устаревших моделей смартфонов Realme, Poco, Xiaomi, Motorola и LG, которые работают на базе Android 14.

Это обновление позволяет владельцам старых устройств использовать новейшие возможности Android.

Обновление, получившее название LineageOS 21, предлагает пользователям новые настройки и улучшения, открывающие доступ к современным функциям операционной системы.

В списке поддерживаемых моделей оказались в том числе LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG G7 ThinQ, Realme 9 Pro 5G, Motorola E7 Plus, Poco F4, Xiaomi Black Shark и Motorola G Power 2021.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.