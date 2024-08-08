LineageOS 21: новые сборки для старых смартфонов

Команда разработчиков LineageOS анонсировала новые сборки для устаревших моделей смартфонов Realme, Poco, Xiaomi, Motorola и LG, которые работают на базе Android 14.

Это обновление позволяет владельцам старых устройств использовать новейшие возможности Android.

Обновление, получившее название LineageOS 21, предлагает пользователям новые настройки и улучшения, открывающие доступ к современным функциям операционной системы.

В списке поддерживаемых моделей оказались в том числе LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG G7 ThinQ, Realme 9 Pro 5G, Motorola E7 Plus, Poco F4, Xiaomi Black Shark и Motorola G Power 2021.