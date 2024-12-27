Li Auto хочет развивать ИИ и начать производство человекоподобных роботов

Китайская компания Li Auto, которая конкурирует с Tesla, объявила о намерении позиционировать себя как разработчик искусственного интеллекта и в будущем создать человекоподобных роботов.

Основатель компании Ли Сян отметил, что власти Китая поддерживают инновации в робототехнике для стимулирования экономики в условиях быстрого прогресса в ИИ.

Ли подчеркнул, что ИИ станет ключевым направлением для Li Auto, и компания планирует, чтобы её модель ИИ вошла в тройку лучших в Китае.

В ближайшее время будет выпущено мобильное приложение для ИИ-помощника Lixiang Tongxue, основанного на модели Mind GPT.

В то время как Li Auto работает над ИИ, по стране внедряются меры для ускорения робототехнических инноваций.

Компания также намерена разрабатывать человекоподобных роботов, но сосредоточится на этом после достижения четвёртого уровня автономного вождения, что, по прогнозам, может произойти в течение трёх лет.

Li Auto активно инвестирует в ИИ, потратив более половины своего бюджета на исследования и разработки на эту область. За последние три месяца компания увеличила продажи на 45,4% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте её позиций на рынке.

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