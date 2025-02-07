LG запускает глобальные продажи очистителя воздуха с 360-градусной системой фильтрации

Компания LG анонсировала на мировом рынке свой новый очиститель воздуха PuriCare AeroHit.

Это компактное устройство использует 360-градусную систему фильтрации и может очищать воздух в помещениях площадью до 34 квадратных метров.

PuriCare AeroHit оснащён датчиком PM 1.0, который отслеживает качество воздуха в реальном времени и отправляет данные в приложение.

Устройство эффективно удаляет пыль, запахи и вирусы, а также автоматически регулирует работу в зависимости от температуры и влажности.

Очиститель предлагает пять режимов работы, включая автоматический и турбо, и работает очень тихо, издавая всего 25 дБ в спящем режиме. Устройство имеет светодиодный экран для отображения качества воздуха и своих параметров.

Цена на PuriCare AeroHit начинается от 5 920 000 донгов (примерно 234 доллара США), и в настоящее время он доступен во Вьетнаме.

Даты выхода на рынки США и Европы пока не уточняются, но ожидается, что LG вскоре расширит продажу этого устройства.