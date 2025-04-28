LG выпустила серию 4K-телевизоров QNED Evo 2025 с поддержкой ИИ

Компания LG официально представила серию смарт-телевизоров QNED Evo 2025 года, подтвердив их глобальный запуск. Продажи новинок начнутся в ближайшее время в Южной Корее, Северной Америке и позже в Европе.

Линейка включает модели QNED9MA, QNED85 и QNED92, оснащенные панелями Mini LED и новым процессором обработки изображений Alpha 8 AI. Улучшенная производительность искусственного интеллекта — на 70% выше по сравнению с предыдущими поколениями — позволяет повысить четкость и контрастность отображаемых изображений. В основе технологии дисплеев лежит система Dynamic QNED Color, использующая наночастицы вместо квантовых точек для более реалистичной передачи цветов.

Новые телевизоры работают на обновленной платформе WebOS 25 и поддерживают интеллектуальные сервисы LG ThinQ, Google Home, Apple AirPlay и другие. Среди функций, основанных на ИИ, представлены AI Magic Remote, AI Concierge и AI Search. Все модели поддерживают разрешение 4K (UHD) и частоту обновления до 144 Гц, что делает их привлекательными для любителей видеоигр.

Флагман линейки, модель QNED89A, оснащен 100-дюймовым экраном. Другие версии, такие как QNED87 и QNED86, предлагаются в размерах от 43 до 100 дюймов, обеспечивая широкий выбор для разных категорий пользователей.

Стоимость телевизоров варьируется в зависимости от модели:

LG QNED Evo AI QNED9MA: от 1799,99 до 3499,99 долларов США

LG QNED Evo AI QNED92A: от 2299,99 до 3499,99 долларов США

LG QNED Evo AI QNED85A: от 899 до 4999,99 долларов США

Официальные продажи в Южной Корее стартуют в мае 2025 года, после чего начнется поэтапный выход на рынки Северной Америки и Европы. Линейка QNED Evo 2025 вышла вскоре после недавнего анонса LG Smart Monitor Swing.