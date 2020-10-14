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LG предупредила об отключении Smart TV на «серых» телевизорах

14.10.2020 15:11

Компания LG на своем официальном сайте опубликовала важную информацию, в которой предупреждает пользователей о грядущем обновлении телевизоров.
В странах СНГ, а также в Украине и Туркменистане некоторые владельцы телевизоров компании могут столкнуться с тем, что после обновления у них перестанут работать услуги смарт ТВ.

С новым обновлением производитель отключит Smart TV на «серых» телевизорах, а если пользователь заметит проблемы с работой программы, то это означает, что устройство не имеет сертификата на соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов в вашем регионе.

В LG еще раз обращаются к пользователям не приобретать неофициально ввезенные в страны телевизоры.

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