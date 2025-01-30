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LG представила в Индии кондиционер DualCool AI Air с ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания LG Electronics анонсировала в Индии новый кондиционер DualCool AI Air, который использует технологии искусственного интеллекта для повышения комфорта пользователей.

LG представила в Индии кондиционер DualCool AI Air с ИИ

Модель оснащена двойным инвертором AI, который автоматически регулирует охлаждение, направление воздушного потока и скорость в зависимости от температуры в помещении.

Кондиционер также включает режим AI Air, способный распознавать людей и отслеживать их перемещения, что позволяет ему адаптироваться к привычкам пользователей через приложение ThinQ.

Среди других функций — режим «Мягкий воздух» для непрямого потока воздуха, система Dual vane для улучшения контроля потока и функция «Время сна+» для создания комфортной атмосферы во время сна.

Дополнительно, DualCool AI Air имеет датчик присутствия и датчик открытия окна, которые активируют режим энергосбережения при отсутствии людей в помещении. Кондиционер также включает ионизатор Plasmaster++, уничтожающий до 99,9% бактерий.

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