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LG представила игровой монитор UltraGear 32G810SA-W с функциями смарт-телевизора

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Компания LG анонсировала в США новый игровой монитор UltraGear 32G810SA-W, который сочетает в себе производительность для игр в формате 4K и возможности смарт-телевизора.

LG представила игровой монитор UltraGear 32G810SA-W с функциями смарт-телевизора

Устройство оснащено 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 и поддерживает 10-битную глубину цвета.

UltraGear 32G810SA-W включает поддержку технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для устранения разрывов изображения.

Он также предлагает функции, такие как счётчик FPS и стабилизатор чёрного цвета. В качестве смарт-телевизора монитор работает на платформе webOS 24, обеспечивая доступ к стриминговым сервисам.

LG представила игровой монитор UltraGear 32G810SA-W с функциями смарт-телевизора

Варианты подключения включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C. Монитор имеет регулируемую подставку и комплектуется фильтром синего света, встроенными динамиками и пультом дистанционного управления. Цена устройства составляет 1299,99 долларов, и оно доступно в США.

Также LG представила 27-дюймовый игровой монитор UltraGear 27G850A с 4K-панелью и частотой обновления 240 Гц.

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