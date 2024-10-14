LG патентует смартфон с выдвижным экраном

LG подала новый патент, который может указывать на возвращение технологии смартфонов с выдвижными экранами. Устройство будет иметь экран, который раскладывается и использует магниты для уменьшения складок.

Несмотря на то что компания ранее отказалась от разработки подобных устройств, патент показывает, что LG всё ещё интересуется сворачивающимися экранами. Документ, опубликованный 8 октября 2024 года, описывает гибкое устройство, которое можно менять по размеру — от компактного до большого.

LG уже работала над моделью LG Rollable, но проект был отменён несколько лет назад. Однако патент продолжает обновляться, и сейчас он снова привлекает внимание. В 2022 году в интернете появилось видео, которое демонстрировало устройство, способное расширяться с 6,8 до 7,4 дюймов. Оно имело OLED-экран, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4500 мАч.

При этом у устройства были проблемы с морщинами на экране и долговечностью. Новый патент, возможно, решает эти вопросы, используя магнитную систему, которая помогает разглаживать морщины и возвращать экран в нормальное состояние.

Интересно, что LG отменила проект сворачиваемого устройства в феврале 2021 года, но патент был подан в октябре 2023 года, а опубликован в октябре 2024 года. Это может означать, что компания всё ещё рассматривает возможность возвращения к концепции сворачиваемых смартфонов. Однако стоит помнить, что не все патенты приводят к созданию реальных продуктов.