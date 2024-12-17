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LG Electronics завершила выпуск Blu-ray и UHD Blu-ray плееров

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Компания LG Electronics решила прекратить производство устройств для воспроизведения Blu-ray и UHD Blu-ray.

Несмотря на высокое качество изображения, которое обеспечивают эти форматы, их популярность снижается, и на рынке остались только два крупных производителя — Sony и Panasonic.

Хотя LG еще не сделала официального заявления, на ее сайте уже прекращены продажи плееров Blu-ray. Некоторые устройства все еще можно найти у ритейлеров в США и Европе, но это остатки складов, а не новые партии.

Последними моделями от LG, представленными в 2018 году, были плееры BK80 и UBK90.

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