LG Electronics хочет продать свое убыточное мобильное подразделение

О том что компания LG закроет свое убыточное мобильное подразделение СМИ сообщали и ранее, но тогда корейский производитель опровергал эти слухи.

Теперь они снова появилась в Сети, и в этот раз сообщается, что до конца текущего месяца LG Electronics сообщит о продаже или ликвидации отделения, занимающегося разработкой смартфонов.

Слухи появились после того как представительство LG написало, что ее мобильный бизнес открыт для «всех возможностей».

Напомним, мобильное подразделение LG приносит убытки с 2015 года. На данный момент операционный убыток компании составляет 4,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что LG ежегодно выпускает новые смартфоны с хорошими характеристиками. Также она по контракту занимается производством оригинальных разработок, но все эти действия не позволяют подразделение вывести в прибыль.