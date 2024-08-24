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LG Display разрабатывает новые OLED-дисплеи с низким энергопотреблением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания LG Display сделала значительный шаг в технологии OLED, создав панель на основе синего фосфоресцентного излучателя (PHOLED). Эта инновация обещает значительно снизить потребление энергии по сравнению с обычными OLED-дисплеями.

LG Display разрабатывает новые OLED-дисплеи с низким энергопотреблением

Ключевым элементом является использование фосфоресцирующих диодов, что позволяет достичь 100% внутренней квантовой эффективности. Это намного выше 25%, достигаемой современными флуоресцентными источниками, и может сократить энергопотребление на 20-30%.

LG Display применяет тандемную архитектуру, которая может ускорить выход новых дисплеев на рынок, но пока сроки их выхода не известны.

LG Display разрабатывает новые OLED-дисплеи с низким энергопотреблением

Тандемная архитектура подразумевает использование двух OLED-структур, что позволяет добиться той же яркости, но с меньшим током, продлевая срок службы материалов. LG Display уже успешно применяет такие дисплеи в автомобилях и устройствах Apple.

Компания планирует завершить разработку в ближайшее время и может стать первой, выпустившей дисплеи PHOLED.

Однако их производство будет дороже из-за более сложного процесса и высокой стоимости излучателей. В качестве решения рассматривается смешанная архитектура, которая может удешевить конечный продукт.

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