LG Display начала производство 40-дюймового дисплея для автомобилей Afeela

Компания LG Display объявила о начале массового производства 40-дюймового автомобильного дисплея, который будет установлен в первом седане Afeela от Sony Honda Mobility.

Этот дисплей, который занимает пространство от одной стойки лобового стекла до другой, представляет собой новый шаг в развитии автомобильных технологий.

Дисплей обеспечит пользователям доступ к разнообразным функциям, включая информацию о вождении, климат-контроль, а также возможность смотреть фильмы и играть в игры.

В отличие от традиционных экранов, этот сверхбольшой дисплей позволяет одновременно использовать несколько функций, не переключаясь между экранами.

Также предусмотрен специальный режим, который регулирует угол обзора, чтобы водитель мог сосредоточиться на дороге, даже если пассажир смотрит фильм. Эта новая технология снижает нагрев и потребление энергии, что помогает увеличить срок службы аккумулятора.

Квон Гёк Сан, глава автомобильной бизнес-группы LG Display, отметил, что компания продолжит внедрять инновации для улучшения клиентского опыта в эпоху программно-определяемых транспортных средств.

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