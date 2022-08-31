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LG анонсировала сгибаемый 42-дюймовый OLED телевизор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Ранее был представлен подобный игровой монитор от Corsair, который разрабатывали при содействии LG. Теперь корейская компания показала 42-дюймовый телевизор LG OLED Flex.
Эта модель имеет важное отличие от монитора Corsair Xeneon Flex. Вв последнем кривизна панели настраивается вручную, а в LG OLED Flex это происходит с помощью электрических приводов.

Телевизор LG OLED Flex создавался ля геймеров и это 42-дюймовая панель с разрешением 4К получила частоту обновления 120 Гц и поддержку технологий VRR, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Полноценная презентация LG OLED Flex состоится на выставке IFA 2022 в Германии.

LG анонсировала сгибаемый 42-дюймовый OLED телевизор

 

LG LG OLED Flex
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