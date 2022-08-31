LG анонсировала сгибаемый 42-дюймовый OLED телевизор

Ранее был представлен подобный игровой монитор от Corsair, который разрабатывали при содействии LG. Теперь корейская компания показала 42-дюймовый телевизор LG OLED Flex.

Эта модель имеет важное отличие от монитора Corsair Xeneon Flex. Вв последнем кривизна панели настраивается вручную, а в LG OLED Flex это происходит с помощью электрических приводов.

Телевизор LG OLED Flex создавался ля геймеров и это 42-дюймовая панель с разрешением 4К получила частоту обновления 120 Гц и поддержку технологий VRR, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Полноценная презентация LG OLED Flex состоится на выставке IFA 2022 в Германии.