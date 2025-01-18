LG анонсировала новый игровой OLED-монитор UltraGear OLED 34GX90SA

Компания LG представила новый игровой OLED-монитор UltraGear OLED 34GX90SA, который выйдет в конце этого года.

Этот монитор будет поддерживать webOS и улучшенные возможности подключения, включая USB Type-C и дополнительный порт DisplayPort.

UltraGear OLED 34GX90SA имеет те же характеристики, что и модель 34GS95QE, включая разрешение 1440p, частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс.

Новый монитор также обладает кривизной 800R и покрывает 98,5% цветового пространства DCI-P3 с сертификатами VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000.

Основные отличия заключаются в дополнительных портах и предустановленном webOS, который предоставляет доступ к игровым стриминговым сервисам, таким как Nvidia GeForce Now.

О цене и доступности информации пока нет, но ожидается, что LG объявит об этом в ближайшие месяцы.