Lexar представила внешний SSD толщиной до 3,8 мм

Компания Lexar представила внешний твердотельный накопитель Muse, который производитель называет самым тонким в мире. В наиболее массивной части корпуса его толщина составляет 3,8 мм, а по краям — около 1 мм.

Накопитель можно закрепить на смартфоне с помощью MagSafe. Для подключения используется кабель USB-C, оснащенный с другой стороны фирменным магнитным креплением. Lexar Muse будет доступен в версиях с 512 ГБ и 1 ТБ памяти.

Скорость чтения устройства достигает 1050 МБ/с, записи — 1000 МБ/с. Стоимость новинки пока не раскрывается. В комплект поставки войдет чехол в формате «картхолдера» для переноски накопителя.