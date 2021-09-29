Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition выпущен с Windows 11 и другими версиями

Вчера Lenovo представила в общей сложности пять ноутбуков с Microsoft Windows 11. Вы можете узнать о четырех из этих моделей здесь и здесь . Тогда как в этой статье мы будем обсуждать пятый ноутбук под названием Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition.

В Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Издание имеет металлический корпус с минимальной толщиной 13.8mm. Кроме того, он весит всего 1,22 кг.

Как следует из названия, компьютер оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U. Чипсет работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD. Что касается программного обеспечения, то оно работает под управлением Microsoft Windows 11.

Кроме того, ноутбук оснащен 13-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2560 x 1600 пикселей, 100% цветовой гаммой sRGB и сертификатом TÜV Rheinland для низкого излучения синего света. Дисплей поддерживает затемнение постоянного тока, Dolby Vision и интеллектуальную яркость экрана.

Что касается подключения, ноутбук оснащен Wi-Fi 6, двумя портами USB Type-C и разъемом для наушников 3,5 мм. Другие особенности этого компьютера включают полноразмерную клавиатуру с подсветкой, двойные стереодинамики с Dolby Atmos, Modern Standby и систему аутентификации по лицу Windows Hello.

И последнее, но не менее важное: в ноутбуке установлена ​​батарея на 50 Вт с поддержкой быстрой зарядки USB PD мощностью 65 Вт.

Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition в Китае стоит 5199 иен. Но в течение ограниченного времени он будет продаваться по цене 4799 йен.

Ноутбук уже выставлен на предварительный заказ, а поступление в продажу запланировано на 5 октября.