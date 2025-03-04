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Lenovo выпустила принтер, который распечатает 7000 листов без дозаправки

Автор На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания Lenovo представила новый цветной струйный многофункциональный принтер Xiaoxin Whale, который можно приобрести за 899 юаней (примерно 125 долларов) на JD.com.

Lenovo выпустила принтер, который распечатает 7000 листов без дозаправки

Этот принтер предлагает функции печати, копирования и сканирования, что делает его отличным выбором для семей, нуждающихся в универсальном и экономичном решении. Он поддерживает полноцветную печать и различные варианты подключения, включая двухдиапазонный Wi-Fi, что обеспечивает стабильное соединение.

Xiaoxin Whale может работать с несколькими устройствами одновременно, позволяя легко печатать с телефонов, планшетов и компьютеров. Принтер также интегрируется с экосистемой Lenovo, что упрощает связь между устройствами.

Устройство имеет удобный интерфейс с функцией печати в одно касание через WeChat, что особенно полезно для родителей и студентов. Даже находясь вдали от дома, пользователи могут удалённо распечатывать документы и задания. Кроме того, принтер поддерживает подключение через USB для тех, кто предпочитает проводное соединение.

Lenovo выпустила принтер, который распечатает 7000 листов без дозаправки

Принтер отличается низкой стоимостью эксплуатации, печатая до 7000 страниц на одной заправке. Чёрно-белая печать стоит менее 1 цента за страницу, а цветная — менее 3 центов. Используемые чернила на основе микромолекул обеспечивают яркие и долговечные отпечатки.

Xiaoxin Whale поддерживает печать фотографий разных размеров, от 6 дюймов до формата A4, обеспечивая высокое качество для любых документов. Он совместим с системами Windows и macOS, что делает его удобным для пользователей разных платформ.

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