Lenovo выпустила недорогие открытые TWS-наушники

Цена наушников Lenovo EA350 в Китае составляет 129 юаней или почти 1,6 тыс. рублей.

Lenovo представила новые беспроводные наушники EA350, которые отличаются открытой конструкцией без силиконовых насадок. Они оснащены 13-мм динамическими драйверами и легкими заушными фиксаторами для комфортного ношения.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и обеспечивают низкую задержку звука (60 мс) при прослушивании музыки и разговорах по телефону. Они также обладают технологиями для усиления басов и чистого звучания вокала.

По спецификации, наушники могут работать до 6,5 часа в режиме воспроизведения на одном заряде, а с учетом зарядки от комплектного чехла их автономность достигает до 24 часов.

На каждом наушнике есть сенсорная область для управления плейлистом, отвечать на звонки и запускать функции голосового помощника. Они совместимы с устройствами на базе Android, iOS, HarmonyOS и Windows.