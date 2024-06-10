Главная » Новости

Lenovo выпустила недорогие открытые TWS-наушники

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Цена наушников Lenovo EA350 в Китае составляет 129 юаней или почти 1,6 тыс. рублей.

Lenovo выпустила недорогие открытые TWS-наушники

Lenovo представила новые беспроводные наушники EA350, которые отличаются открытой конструкцией без силиконовых насадок. Они оснащены 13-мм динамическими драйверами и легкими заушными фиксаторами для комфортного ношения.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и обеспечивают низкую задержку звука (60 мс) при прослушивании музыки и разговорах по телефону. Они также обладают технологиями для усиления басов и чистого звучания вокала.

По спецификации, наушники могут работать до 6,5 часа в режиме воспроизведения на одном заряде, а с учетом зарядки от комплектного чехла их автономность достигает до 24 часов.

Lenovo выпустила недорогие открытые TWS-наушники

На каждом наушнике есть сенсорная область для управления плейлистом, отвечать на звонки и запускать функции голосового помощника. Они совместимы с устройствами на базе Android, iOS, HarmonyOS и Windows.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.