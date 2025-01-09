Lenovo убрала TrackPoint из новых моделей ThinkPad

Lenovo объявила, что культовый красный резиновый выступ TrackPoint больше не будет использоваться в последних моделях ноутбуков ThinkPad. Хотя TrackPoint исчез из 14- и 15-дюймовых ThinkPad X9 Aura Edition, он всё ещё останется в других моделях.

Компания объяснила, что TrackPoint воспринимается как устаревшая технология в эпоху тачпадов. Тем не менее Lenovo продолжает разрабатывать новые устройства, такие как ThinkPad X9 14 и 15 Aura Edition, которые поступят в продажу в феврале 2025 года.

Эти ноутбуки будут оснащены современными процессорами Intel Core и премиальными OLED-экранами.

Ноутбуки также предлагают различные возможности хранения и подключения, включая порты Thunderbolt 4 и поддержку Wi-Fi 7. Lenovo использовала переработанные материалы в конструкции, что подчеркивает их экологическую ответственность.

Время автономной работы пока не сообщается, но ожидается, что оно будет высоким благодаря энергоэффективным процессорам.

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