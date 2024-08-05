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Lenovo скоро выпустит мини-версию портативной консоли Legion Go

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Компания Lenovo анонсировала скорый выпуск миниатюрной версии своей портативной консоли Legion Go, информация о чем появилась на официальном сайте.

Подробности не раскрываются официально, но инсайдерам уже удалось выяснить, что для запуска новой версии компания ждет выхода нового чипа от AMD.

Зарубежные источники выяснили, что улучшенная модель Legion Go будет оснащена двумя вентиляторами для более эффективного охлаждения, что существенно повысит производительность по сравнению с текущей версией, имеющей лишь один вентилятор.

Кроме того, пользователи смогут выбирать между дисплеями размером 7 и 8 дюймов, в отличие от существующего 8.8-дюймового экрана.

Также стоит отметить появление HDMI-порта, который отсутствует в текущей модели.

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