Lenovo сделала планшет Tab Plus с аудиосистемой JBL за 290 долларов

Компания Lenovo выпустила новый планшет под названием Tab Plus, который имеет встроенную аудиосистему JBL.

По словам представителей компании, этот устройство идеально подходит для просмотра видео и прослушивания музыки. Одной из особенностей планшета является наличие аудиосистемы JBL с четырьмя матричными высокочастотными динамиками и четырьмя низкочастотными динамиками с силовой балансировкой. Общая мощность аудиосистемы составляет 26 ватт.

Планшет поддерживает стандарт Dolby Atmos и обеспечивает стереозвук. Кроме того, устройство оснащено 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. Tab Plus также имеет встроенную подставку, позволяющую установить планшет в удобное положение во время прослушивания музыки.

Планшет Lenovo Tab Plus оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2К. Внутри устройства находится процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Аккумулятор планшета имеет емкость 8000 милиампер-часов и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 ватт. Устройство работает на операционной системе Android 14.

Цена планшета Lenovo Tab Plus составляет 290 долларов, а это около 25 тыс. рублей.