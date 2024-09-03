Зарубежный инсайдер поделился информацией относительно планов компании Lenovo по выпуску новых ноутбуков.

Согласно данным Эвана Бласса, Lenovo сделает ноутбуки с ИИ на базе упрощенных версий Snapdragon X. Такие ноутбуки должны скоро выйти на рынок и в их основе будут упрощенные версии процессора Snapdragon X.

Бюджетные модели Lenovo IdeaPad 5x и IdeaPad Slim 5x будут оборудованы 14-дюймовыми OLED-экраном и полностью металлическим корпусом соответственно.

Эти ноутбуки будут построены на базе урезанной версии Snapdragon X Plus, которая имеет восемь процессорных ядер вместо десяти. Это решение позволит снизить себестоимость устройств, хотя и приведёт к некоторому уменьшению производительности.

По информации инсайдера, модель Slim 5x будет доступна в Европе по цене 899 евро, а 2-в-1 версия IdeaPad 5x обойдётся в 999 евро. Для сравнения, самый доступный ноутбук с поддержкой ПК Copilot Plus, Surface Laptop 7, стоит от 1199 евро.

Презентация новых моделей Lenovo, включая ноутбуки с поддержкой Copilot+ на базе чипов Intel и AMD, состоится на выставке IFA 2024, которая пройдет с 6 по 10 сентября.