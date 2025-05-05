Lenovo представила новый монитор ThinkVision T24-40

Компания Lenovo представила в Китае новый среднебюджетный монитор ThinkVision T24-40. Модель оснащена 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

Яркость дисплея составляет 250 нит, а статический коэффициент контрастности — 1500:1. Время отклика GtG заявлено на уровне 4 мс. Экран поддерживает 8-битный цвет и охватывает 99% цветового пространства sRGB, что делает его подходящим для работы с графикой и мультимедийным контентом.

Монитор оборудован широким набором интерфейсов: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, а также портами USB-C с мощностью 15 Вт, USB-B 3.2 Gen 1 и тремя портами USB-A 3.2 Gen 1. Подставка ThinkVision T24-40 поддерживает регулировку наклона, высоты и поворота, а корпус предусматривает настенное крепление по стандарту VESA 100×100 мм.

В Китае стоимость новинки составляет 1099 юаней, что эквивалентно примерно 12 300 рублям по текущему курсу. Начало поставок уже объявлено для локального рынка.