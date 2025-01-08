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Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с SteamOS вместо Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

На выставке CES 2025 компания Lenovo анонсировала портативную консоль Legion Go S, которая станет первым устройством с предустановленной SteamOS вместо Windows. Продажи новинки начнутся весной 2025 года.

Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с SteamOS вместо Windows

Legion Go S имеет 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой до 120 Гц. В отличие от своего предшественника, она лишилась съемных контроллеров и уменьшила размер сенсорной панели.

Консоль работает на процессорах AMD Ryzen Z1 или Z2 Go, имеет 16 ГБ оперативной памяти и варианты памяти на 512 или 1024 ГБ.

Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с SteamOS вместо Windows

Аккумулятор ёмкостью 55 Вт·ч поддерживает быструю зарядку и может работать до 2,5 часа при запуске требовательных игр. У управления есть настраиваемые курки, дополнительные кнопки, джойстики и сенсорная панель.

Цена на Legion Go S составит 499 долларов за версию с Ryzen Z1 Extreme и 599 долларов за версию с Ryzen Z2 Go.

Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с SteamOS вместо Windows Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с SteamOS вместо Windows

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