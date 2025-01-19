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Lenovo представила планшет-трансформер Erazer S130 по цене от 40 400 рублей

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Компания Lenovo анонсировала свой новый планшет-трансформер Erazer S130, который сочетает портативность и практичность в современном дизайне.

Lenovo представила планшет-трансформер Erazer S130 по цене от 40 400 рублей

Цена модели с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2899 юаней (40 400 руб.), а версия с 16 ГБ и 512 ГБ стоит 3199 юаней (44 600 руб.).

Erazer S130 оснащён 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000×2000 и поддержкой 10-точечного касания. Он работает на процессоре Intel Celeron N100, обеспечивая плавную многозадачность. Планшет имеет лёгкий корпус, весит всего 768 граммов и толщиной 10,7 мм.

Lenovo представила планшет-трансформер Erazer S130 по цене от 40 400 рублей

Устройство включает съёмную клавиатуру с механизмом «ножницы» и тачпадом. Также предусмотрены разнообразные порты, включая USB 3.0 и Type-C.

Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает 6–7 часов работы и поддерживает быструю зарядку. Erazer S130 поставляется с предустановленной Windows 11 и имеет камеры для видеозвонков.

Lenovo представила планшет-трансформер Erazer S130 по цене от 40 400 рублей

 

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