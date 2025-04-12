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Lenovo представила пауэрбанк мощностью 140 Вт и емкостью 20 000 мАч

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Компания Lenovo анонсировала новый портативный внешний аккумулятор мощностью 140 Вт и ёмкостью 20 000 мАч.

Lenovo представила пауэрбанк мощностью 140 Вт и емкостью 20 000 мАч

Это устройство поддерживает технологию цифровой гибридной зарядки, что позволяет увеличить выходную мощность. Оно может одновременно заряжать три устройства и имеет встроенный дисплей для отображения статуса зарядки.

Аккумулятор оснащён двумя портами USB-C мощностью 65 Вт и одним портом USB-A мощностью 30 Вт, что позволяет заряжать три устройства одновременно с суммарной мощностью 135 Вт.

При использовании первого порта USB-C с входной мощностью более 65 Вт можно получить зарядку до 140 Вт. Lenovo утверждает, что за 30 минут можно зарядить ThinkBook Ryzen Edition на 42%.

Поддерживаются различные протоколы зарядки, а встроенный дисплей показывает уровень заряда. Батарея способна зарядить iPhone 16 Pro Max 3,8 раза или MacBook Air 1,2 раза. Размеры устройства составляют 154 x 51 x 39 мм, а вес — 420 г. В комплекте идёт кабель USB-C длиной 1,5 м.

Thinkplus 140 Вт будет доступен в Китае по цене 369 юаней (примерно 50 долларов) с 17 апреля, но о планах выхода на другие рынки пока ничего не известно.

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