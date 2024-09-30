Компания Lenovo представила новое поколение игрового планшета Legion Y700. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и экраном с частотой обновления 165 Гц.

Lenovo Legion Y700 (2024) имеет 8,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и яркостью до 500 нит. Экран не мерцает и излучает минимум синего света, а отклонение цвета не превышает единицу, что соответствует качеству профессиональных мониторов.

Планшет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и доступен с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Для охлаждения используется испарительная камера, а аккумулятор имеет емкость 6550 мАч.

Толщина устройства составляет 7,79 мм, вес — 350 граммов. Планшет также оснащен двумя портами Type-C и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Legion Y700 (2024) уже доступен в Китае по цене от 413 долларов.