Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra

Компания Lenovo анонсировала новый мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra, который предлагает высокую производительность в компактном корпусе. Устройство уже доступно для покупки в Китае на JD.com.

ThinkCentre Neo Ultra оснащён процессорами Intel Core 14-го поколения: i5-14500, i7-14700 и i9-14900. Эти чипы обеспечивают отличную многозадачность, при этом i7-14700 имеет до 20 ядер, а i9-14900 — 24 ядра и может работать на тактовой частоте до 5,8 ГГц.

Мини-ПК включает 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 объёмом 1 ТБ, что обеспечивает быстрый доступ к данным.

Также он оснащён графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти, что позволяет плавно воспроизводить 3D-графику и играть в современные игры.

Для эффективного охлаждения используется система ICE 7.0, которая снижает уровень шума и улучшает отвод тепла. Neo Ultra также включает гибридную вычислительную архитектуру с независимым модулем нейронной обработки (NPU), что позволяет обрабатывать задачи с использованием ИИ в реальном времени.

Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет встроенный блок питания мощностью 350 Вт. Он предлагает множество вариантов подключения, включая USB 3.2, Type-C, HDMI 2.1 и Wi-Fi 6E, а также поддерживает до 7 дисплеев для удобной многозадачности.

Мини-ПК работает на Windows 11 Home и предустановлен с Microsoft Office 2021. Цена на ThinkCentre Neo Ultra начинается от 12 986 юаней (182 000 руб.) за модель с i5-14500, а версия с i7-14700 стоит 15 499 юаней (217 000 руб.).