Lenovo представила доступный игровой монитор 2K с частотой до 300 Гц

Компания Lenovo выпустила в Китае новый игровой монитор под брендом Lecoo Bellator — модель Zhan 25Q, ориентированную на киберспорт и динамичные игры.

Устройство оснащено 24,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (QHD). За счёт компактного размера при таком разрешении плотность пикселей достигает примерно 119,9 PPI, что обеспечивает более чёткое изображение по сравнению с крупными 27-дюймовыми моделями с аналогичным разрешением.

Частота обновления составляет 280 Гц в стандартном режиме и может быть разогнана до 300 Гц. Время отклика заявлено на уровне 1 мс (GTG) и до 0,5 мс (MPRT), также поддерживается технология адаптивной синхронизации VRR для снижения разрывов и задержек изображения.

По цветопередаче монитор охватывает 99% sRGB и 95% DCI-P3, поддерживает 8-bit + FRC, что позволяет имитировать 10-битную глубину цвета с отображением до 1,07 млрд оттенков. Яркость в режиме HDR достигает 400 нит.

В числе особенностей также заявлены аппаратное снижение синего света с сертификацией TÜV Rheinland, эргономичная подставка с регулировкой высоты до 130 мм, наклона и поворота в портретный режим, а также поддержка креплений VESA 100×100 мм.

Стоимость новинки на этапе предзаказа в Китае составляет около 899 юаней, что эквивалентно примерно 10 500 рублям по текущему курсу ЦБ РФ.