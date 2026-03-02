Lenovo показала прототип гибридной «портативки» Legion Go Fold на MWC 2026

Компания Lenovo привезла на выставку MWC 2026 прототип необычного устройства Legion Go Fold. Эта «портативка» сочетает складной экран и съемные контроллеры, что делает её очень гибкой в использовании.

Legion Go Fold можно применять в нескольких режимах:

как компактную портативку с экраном 7,7 дюйма;

с вытянутым экраном 11,6 дюйма;

с широким экраном 11,6 дюйма;

в формате ноутбука с чехлом-книжкой, включающей клавиатуру и трекпад.

Пока неизвестно, выйдет ли устройство в серийное производство, но концепт демонстрирует возможности комбинирования игровых и мобильных форм-факторов в одном гаджете.