Lenovo показала новый ноутбук ThinkPad X1 с 5G в титановом корпусе

Флагманский ноутбук компании теперь будет доступен в новой конфигурации, где предложат поддержку сетей пятого поколения и титановый корпус.

В новинке с названием ThinkPad X1 Titanium будут устанавливать процессоры Intel Core i5 или i7 11-го поколения.

Версия ThinkPad X1 с 5G в титановом корпусе получила сертификацию Intel EVO. Весит такой ноутбук-трансформер 1,15 кг, а его толщина составляет 11,5 мм.

Что касается диагонали экрана, то она в модели 13,5 дюйма. Дисплей имеет разрешение 2 К, а соотношение сторон – 3:2.

Также в модели заявлен ускоритель Intel Xe, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ и батарея 44,5 Вт•ч. Оценили ThinkPad X1 Titanium от 3 079 долларов за вариант с 5G. В продаже модель появится в конце месяца.