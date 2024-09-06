Lenovo показала ноутбук, крышкой которого можно управлять голосом

На выставке IFA в Берлине Lenovo представила концептуальный ноутбук под названием Lenovo Auto Twist AI PC, который способен самостоятельно поворачивать крышку для улучшения обзора.

Крышка устройства автоматически закрывается, когда оно не используется. Ноутбук оснащен функциями искусственного интеллекта, которые улучшают взаимодействие с пользователями.

Автоматический поворот крышки позволяет значительно улучшить качество видеосвязи, следя за движениями пользователя. Это делает устройство удобным как для личного, так и для профессионального использования, особенно во время видеозвонков.

Lenovo также внедрила голосовые команды для быстрого переключения между режимами, такими как «закрыть ноутбук», «режим ноутбука» и «режим планшета». Эта концепция развилась после выпуска Lenovo Thinkbook Plus Twist, который имел дополнительный экран E Ink на крышке.

Хотя компания заявила о высокой производительности устройства, подробности о технических хараткеристиках не раскрываются.

По информации издания The Verge, концептуальный ноутбук реагирует на голосовые команды за одну-две секунды, но выполнение команд занимает около 10 секунд.

Директор по коммуникациям Lenovo, Джефф Уитт, отметил, что компания продолжает экспериментировать с новыми технологиями и подчеркивает потенциал устройства для видеоконференций. Он выразил надежду, что элементы этой концепции появятся на рынке в ближайшем будущем.