Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

На выставке CES 2025 компания Lenovo анонсировала интересные новинки для пользователей ПК, включая многофункциональную мышь и клавиатуру с функцией самозарядки.

В числе новинок — гибридная мышь Lenovo AdaptX, которая может принимать разные формы и функции, например, превращаться в компактную мышь или внешний аккумулятор. Однако ее продажа пока не планируется, так как это экспериментальный продукт.

Также была показана самозаряжающаяся Bluetooth-клавиатура Lenovo 800, которая использует свет для зарядки. Она будет доступна для покупки в мае 2025 года по цене 69,99 долларов. Клавиатура имеет защиту от жидкости и множество настроек для удобства пользователя.

Кроме того, Lenovo представила концептуальный набор AI Travel Set, который включает браслет и кулон с функциями отслеживания активности и здоровья, а также дисплей, который адаптируется к движениям пользователя для улучшения осанки.