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Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

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На выставке CES 2025 компания Lenovo анонсировала интересные новинки для пользователей ПК, включая многофункциональную мышь и клавиатуру с функцией самозарядки.

Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

В числе новинок — гибридная мышь Lenovo AdaptX, которая может принимать разные формы и функции, например, превращаться в компактную мышь или внешний аккумулятор. Однако ее продажа пока не планируется, так как это экспериментальный продукт.

Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

Также была показана самозаряжающаяся Bluetooth-клавиатура Lenovo 800, которая использует свет для зарядки. Она будет доступна для покупки в мае 2025 года по цене 69,99 долларов. Клавиатура имеет защиту от жидкости и множество настроек для удобства пользователя.

Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

Кроме того, Lenovo представила концептуальный набор AI Travel Set, который включает браслет и кулон с функциями отслеживания активности и здоровья, а также дисплей, который адаптируется к движениям пользователя для улучшения осанки.

Lenovo показала инновационные аксессуары для ПК на выставке CES 2025

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