Lenovo первой выпустила ноутбук с новой видеокартой GeForce MX350

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.3 EUR/RUB: 69.42 BTC/USD: 9663.32

23 марта : воскресенье

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Lenovo первой выпустила ноутбук с новой видеокартой GeForce MX350

23.02.2020 00:15

Nvidia недавно официально представила две новые видеокарты — MX330 и MX350. На рынке они пришли на смену мобильным версиям MX230 и MX250.

На самом деле MX330 является переименованным MX250, а вот новая MX350 стала урезанной модификацией GTX 1050.

Lenovo стала первой компанией в мире, которая выпустила ноутбук с GeForce MX350.

Новинку представляли в КНР и помимо новой графики модель получила процессоры Core i5-1035G1, либо Core i7-1065G7.

Оперативной памяти в ноутбук установили 16 ГБ, а SSD накопитель предложат только на 512 ГБ.

В Китае новику назвали Xiaoxin Air 14 2020, а под каким именем она будет предлагаться за пределами этой страны пока неизвестно. В Китае ноутбук будут продавать за 725 долларов.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги