Lenovo первой выпустила ноутбук с новой видеокартой GeForce MX350

Nvidia недавно официально представила две новые видеокарты — MX330 и MX350. На рынке они пришли на смену мобильным версиям MX230 и MX250.

На самом деле MX330 является переименованным MX250, а вот новая MX350 стала урезанной модификацией GTX 1050.

Lenovo стала первой компанией в мире, которая выпустила ноутбук с GeForce MX350.

Новинку представляли в КНР и помимо новой графики модель получила процессоры Core i5-1035G1, либо Core i7-1065G7.

Оперативной памяти в ноутбук установили 16 ГБ, а SSD накопитель предложат только на 512 ГБ.

В Китае новику назвали Xiaoxin Air 14 2020, а под каким именем она будет предлагаться за пределами этой страны пока неизвестно. В Китае ноутбук будут продавать за 725 долларов.