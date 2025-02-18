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Lenovo на MWC представит ноутбук ThinkBook Flip со складным экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На выставке MWC Lenovo представит новый ноутбук ThinkBook Flip, который выглядит многообещающе благодаря своей складной конструкции. Устройство оснащено OLED-дисплеем, который увеличивает высоту экрана при полном раскрытии.

Lenovo на MWC представит ноутбук ThinkBook Flip со складным экраном

Lenovo уже имеет опыт создания складных устройств, таких как ThinkPad X1 Fold, но ThinkBook Flip отличается тем, что имеет встроенную клавиатуру и конструкцию с двумя шарнирами, что делает его более похожим на традиционный ноутбук.

Когда ThinkBook Flip закрыт, дисплей обращен наружу, как у планшета. При открытии экран делится на две части: одна остается в стандартной ориентации, а другая переворачивается. Это позволяет создать более высокий дисплей для удобства работы или просмотра.

Lenovo на MWC представит ноутбук ThinkBook Flip со складным экраном

В отличие от других складных устройств, таких как ThinkBook X1 Fold, в ThinkBook Flip клавиатура не является отдельным аксессуаром, что делает его более практичным в использовании.

Рендеры показывают, что у ноутбука минимальный набор портов, вероятно, USB-C и USB-A, а веб-камера расположена в верхней части экрана.

Технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что в ThinkBook Flip будут использоваться новые чипы Intel или процессоры AMD.

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