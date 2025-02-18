Lenovo на MWC представит ноутбук ThinkBook Flip со складным экраном

На выставке MWC Lenovo представит новый ноутбук ThinkBook Flip, который выглядит многообещающе благодаря своей складной конструкции. Устройство оснащено OLED-дисплеем, который увеличивает высоту экрана при полном раскрытии.

Lenovo уже имеет опыт создания складных устройств, таких как ThinkPad X1 Fold, но ThinkBook Flip отличается тем, что имеет встроенную клавиатуру и конструкцию с двумя шарнирами, что делает его более похожим на традиционный ноутбук.

Когда ThinkBook Flip закрыт, дисплей обращен наружу, как у планшета. При открытии экран делится на две части: одна остается в стандартной ориентации, а другая переворачивается. Это позволяет создать более высокий дисплей для удобства работы или просмотра.

В отличие от других складных устройств, таких как ThinkBook X1 Fold, в ThinkBook Flip клавиатура не является отдельным аксессуаром, что делает его более практичным в использовании.

Рендеры показывают, что у ноутбука минимальный набор портов, вероятно, USB-C и USB-A, а веб-камера расположена в верхней части экрана.

Технические характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что в ThinkBook Flip будут использоваться новые чипы Intel или процессоры AMD.