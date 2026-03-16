Lenovo может вернуться на рынок игровых смартфонов с новым Legion

Компания Lenovo, возможно, готовится вновь выйти на рынок игровых смартфонов после нескольких лет паузы. Недавно в сети появились фотографии устройства с брендом Legion, что может указывать на возобновление работы над этой серией.

Последний смартфон под брендом Legion — Legion Y70 — вышел в августе 2022 года. Он был оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и системой охлаждения, обеспечивавшей стабильную производительность во время длительных игровых сессий. После этого серия приостановила развитие, а Lenovo постепенно отошла от выпуска игровых телефонов.

На недавно просочившихся фотографиях, сделанных на мероприятии Lenovo в Китае, представитель компании держит ещё не анонсированный смартфон Legion. Изображения, опубликованные на Weibo, показывают заднюю панель устройства. На ней расположен прямоугольный модуль камеры в верхнем левом углу с тройной камерой и LED-вспышкой. Ниже находится заметный логотип Lenovo Legion.

Дизайн выглядит более сдержанным по сравнению с предыдущими моделями Legion, которые активно подчёркивали игровую эстетику. Новый смартфон выглядит более привычно, что может говорить о намерении компании объединить игровые возможности с повседневным использованием.

Если Lenovo вернётся на рынок игровых смартфонов, новое устройство, вероятно, будет конкурировать с моделями вроде RedMagic 11 Pro или iQOO 15. Ожидаются флагманский процессор, AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц и выше, большая батарея с быстрой зарядкой, а также продвинутая система охлаждения — например, испарительная камера или активное вентиляторное охлаждение.

Официального подтверждения от Lenovo пока нет, однако появление телефона на корпоративном мероприятии может указывать на значительный прогресс в разработке. Анонс устройства может состояться в ближайшие месяцы.