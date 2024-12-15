Главная » Новости

Lenovo готовит удешевленную портативную консоль и новое поколение очков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Lenovo планирует представить более доступную версию своей портативной консоли, названную Legion Go S, а также новое поколение очков Legion Glasses 2.

Как сообщили зарубежные инсайдеры, Legion Go S будет иметь меньший экран по сравнению с первой моделью и цельный корпус вместо съемных контроллеров.

Консоль будет оснащена 18 кнопками, двумя фронтальными динамиками, двумя кулерами и двумя портами USB-C на верхней панели.

За производительность будет отвечать процессор AMD Ryzen Z2 с ядрами Zen 3+.

Что касается очков Legion Glasses 2, то подробностей об этом продукте немного. По некоторым данным, в новинке предложат два дисплея  Micro-OLED, а еще их можно будет подключить к популярным операционным системам, чтобы использовать в виде портативного монитора.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.