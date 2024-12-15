Lenovo готовит удешевленную портативную консоль и новое поколение очков

Компания Lenovo планирует представить более доступную версию своей портативной консоли, названную Legion Go S, а также новое поколение очков Legion Glasses 2.

Как сообщили зарубежные инсайдеры, Legion Go S будет иметь меньший экран по сравнению с первой моделью и цельный корпус вместо съемных контроллеров.

Консоль будет оснащена 18 кнопками, двумя фронтальными динамиками, двумя кулерами и двумя портами USB-C на верхней панели.

За производительность будет отвечать процессор AMD Ryzen Z2 с ядрами Zen 3+.

Что касается очков Legion Glasses 2, то подробностей об этом продукте немного. По некоторым данным, в новинке предложат два дисплея Micro-OLED, а еще их можно будет подключить к популярным операционным системам, чтобы использовать в виде портативного монитора.