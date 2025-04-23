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Lenovo готовит Legion Y700 (Gen 4) с дисплеем 8,8 дюйма и Snapdragon 8 Elite

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Lenovo раскрыла ключевые характеристики планшета Legion Y700 четвёртого поколения, который позиционируется как прямой конкурент iPad mini. Компания сообщила, что новое устройство ориентировано на пользователей, которым важны производительность, портативность и мультимедийные возможности.

Планшет оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что предполагает высокую производительность при работе с ресурсоёмкими приложениями и играми. Устройство получит 8,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, что обеспечивает более широкую рабочую поверхность по сравнению с компактным форматом iPad mini.

Lenovo готовит Legion Y700 (Gen 4) с дисплеем 8,8 дюйма и Snapdragon 8 Elite

Особенностью Legion Y700 станет эффективная система охлаждения на основе медной испарительной камеры площадью 12 000 мм², предназначенная для стабилизации температуры при интенсивной нагрузке. Размеры устройства составляют 128,5 × 207,58 мм при массе 340 граммов, что делает его удобным для повседневного использования.

Варианты конфигурации включают 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения за счёт microSD-карты. Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 7600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт. Дополнительные функции включают два линейных вибромотора по оси X для улучшенной тактильной отдачи в играх.

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