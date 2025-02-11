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Lenovo готовит еще один бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2 в 1

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Lenovo к выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, которая пройдет в начале марта, готовит новые модели бизнес-ноутбуков.

Как стало известно, на крупнейшей выставке будет показан Lenovo ThinkPad T14s 2 в 1, который впервые представит трансформируемую модель в серии ThinkPad T.

Ожидается, что популярная модель Lenovo ThinkPad X13 2 в 1 на MWC представлена не будет, это может означать что компания отказывается от 13-дюймовой линейки в пользу более крупной 14-дюймовой модели, что соответствует текущим тенденциям на рынке.

Более крупная модель T14s 2 в 1 будет иметь преимущества, в сравнении с 13-дюймовой версией. Среди преимуществ: экран, большая сенсорная панель, более широкая клавиатура, а также больше пространства для системы охлаждения и аккумулятора.

При этом в ранее сообщалось, что Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 с традиционным откидным экраном выйдет в 2025 году.

 

 

Источник: notebookcheck

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