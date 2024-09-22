Lenovo 29 сентября представит игровой планшет Legion Y700 (2024)

Lenovo анонсировала новый игровой планшет Legion Y700 (2024) с матово-черной отделкой и современным дизайном. У него есть прямоугольный модуль камеры, в котором находятся две задние камеры, включая 13-мегапиксельный сенсор, а также логотип “Legion” на задней панели.

Планшет имеет экран размером 8,8 дюйма и работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Этот чип более мощный, чем предыдущая версия, и планшет уже показал высокие результаты на тестах Geekbench. Ожидается, что в устройстве будет 12 ГБ оперативной памяти, что сделает его еще более подходящим для игр и других задач.

Пока Lenovo не раскрыла другие подробности, но можно предположить, что они будут схожи с предыдущей моделью. Например, Legion Y700 (2023) имел экран 8 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц, что отлично подходит для игр.

Камеры в модели Y700 (2023) включали две задние на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп. Планшет работал на аккумуляторе 6550 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и двумя портами USB Type-C. В предыдущей модели также была технология байпасной зарядки, которая защищает аккумулятор во время игр.

Новый Lenovo Legion Y700 официально дебютирует 29 сентября в Китае.