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LEGO запускает продажи набора по фильму «Сумерки»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания LEGO Group объявила о начале продаж конструктора, посвященного фильму «Сумерки», который победил в конкурсе LEGO Ideas.

LEGO запускает продажи набора по фильму «Сумерки»

Набор, в который войдет дом семьи Калленов и фигурки главных героев, поступит в продажу 1 февраля 2024 года. Стоимость составит около 23 000 рублей.

Набор станет популярным на фоне renewed интереса к «Сумеркам», который возник в социальных сетях, где активно обсуждают отношения Эдварда и Беллы.

Дизайнером набора является Ник Майклс, который добавил множество деталей, связанных с фильмом, таких как рояль Эдварда и выпускной плакат Калленов.

LEGO запускает продажи набора по фильму «Сумерки» LEGO запускает продажи набора по фильму «Сумерки»

 

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