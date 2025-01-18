LEGO запускает продажи набора по фильму «Сумерки»

Компания LEGO Group объявила о начале продаж конструктора, посвященного фильму «Сумерки», который победил в конкурсе LEGO Ideas.

Набор, в который войдет дом семьи Калленов и фигурки главных героев, поступит в продажу 1 февраля 2024 года. Стоимость составит около 23 000 рублей.

Набор станет популярным на фоне renewed интереса к «Сумеркам», который возник в социальных сетях, где активно обсуждают отношения Эдварда и Беллы.

Дизайнером набора является Ник Майклс, который добавил множество деталей, связанных с фильмом, таких как рояль Эдварда и выпускной плакат Калленов.