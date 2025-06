LEGO выпустит набор по сериалу «Секретные материалы» с Малдером и Скалли

Компания LEGO официально объявила о выпуске набора, посвящённого культовому сериалу «Секретные материалы». Идея создания конструктора была впервые предложена одним из пользователей платформы LEGO Ideas в начале 2025 года, и теперь проект получил одобрение для серийного производства.

В набор войдёт около двух тысяч деталей и семь мини-фигурок, среди которых будут главные герои — Малдер и Скалли, а также инопланетянин.

Точные дата релиза и стоимость конструктора под названием X-Files: The Truth Is Out There пока не сообщаются.