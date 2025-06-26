Главная » Новости

LEGO выпустит набор по сериалу «Секретные материалы» с Малдером и Скалли

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания LEGO официально объявила о выпуске набора, посвящённого культовому сериалу «Секретные материалы». Идея создания конструктора была впервые предложена одним из пользователей платформы LEGO Ideas в начале 2025 года, и теперь проект получил одобрение для серийного производства.

В набор войдёт около двух тысяч деталей и семь мини-фигурок, среди которых будут главные герои — Малдер и Скалли, а также инопланетянин.

Точные дата релиза и стоимость конструктора под названием X-Files: The Truth Is Out There пока не сообщаются.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.