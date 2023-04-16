LeEco представила новый недорогой 85-дюймовый смарт-телевизор

Компания выпустила новый большой смарт-телевизор, который оценен чуть дороже 83 тыс. рублей.

Новинку показали в Китае, где его стоимость составляет 7 тыс. юаней. Модель носит название Super TV S85 и оснащен 85-дюймовым экраном 4 К с частотой обновление 120 Гц. Заявлена поддержка технологии HDR 10 и максимальная яркость 1000 нит.

Кроме этого, в телевизоре реализована технология Motion Estimation / Motion Compansation, позволяющая сглаживать изображение.

Процессор установлен четырехъядерный ARM с графическим ускорителем GPU Mali-G51 MP2.

Оперативной памяти 3 ГБ, а встроенной – 32 ГБ. В Китае новинка уже доступна для покупки, а о сроках появления ее на других рынка, пока не сообщается.