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Лазерные 4К-проекторы Epson поступили в продажу в Европе за 548 000 рублей

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Компания Epson начала продажи новых лазерных проекторов EH-QS100W и EH-QS100B в Европе.

Лазерные 4К-проекторы Epson поступили в продажу в Европе за 548 000 рублей

Эти модели, представленные в декабре, позиционируются как «сверхкороткофокусные» проекторы премиум-класса с разрешением 4K PRO-UHD.

Проекторы оснащены лазерным источником света 3LCD, который обеспечивает яркость до 4500 люмен и срок службы до 20 000 часов. Это значительно ярче, чем у предыдущей модели EH-LS12000, яркость которой составляет 2700 люмен.

Максимальный рекомендуемый размер изображения достигает 160 дюймов, а коэффициент контрастности равен 1800:1. Проекторы поддерживают HDR10 и HLG, а также имеют три входа HDMI.

Официальная цена на проекторы в Великобритании составляет 4500 фунтов стерлингов (около 548 000 руб.).

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