«Лаборатория Касперского» заявила о разработке своего смартфона с KasperskyOS

Лаборатория Касперского работает над созданием смартфона на базе своей операционной системы KasperskyOS.

В рамках исследовательского проекта уже разработан прототип устройства, на котором внедрены мессенджер Telegram и почтовый клиент. Об этом «РИА Новости» сообщил Антон Иванов, директор по исследованиям и разработке компании.

Прототип также включает офисный пакет для работы с документами. В сентябре 2023 года Иванов отмечал, что на этом устройстве уже доступен браузер, а также функции звонков и SMS, а также приложение «МойОфис». Однако точные сроки выхода смартфона на рынок пока неизвестны.

Генеральный директор Лаборатории Касперского, Евгений Касперский, ранее заявлял, что компания не планирует выпускать свои собственные смартфоны, а будет предлагать KasperskyOS другим производителям для интеграции в их устройства.