«Лаборатория Касперского» зафиксировала заметный рост числа атак на Android-телефоны

По данным «Лаборатории Касперского», за девять месяцев 2024 года количество атак на владельцев Android-устройств в России с использованием троянца SpyNote и его модификаций увеличилось в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что соответствует сотням тысяч атак.

Эта активность связана с использованием SpyNote мошенниками, которые стремятся получить полный контроль над устройствами для кражи учётных данных от онлайн-банкинга.

Злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых организаций и под предлогом защиты убеждают жертв установить вредоносные приложения. Вместо полезных программ они отправляют APK-файлы, чаще всего содержащие SpyNote.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин отметил, что SpyNote, утёкший в 2020 году, стал популярным среди преступников, нацеленных на платёжные данные пользователей Android. В то время как использование других модифицированных приложений для удалённого доступа снижается, SpyNote продолжает набирать популярность.

Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в третьем квартале 2024 года доля пользователей, столкнувшихся с подозрительными звонками, возросла на 26 процентных пунктов и составила 54%.

Мошенники могут использовать различные сценарии атак, включая социальную инженерию для убеждения жертв установить вредоносное ПО или предоставить конфиденциальную информацию.