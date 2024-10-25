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«Лаборатория Касперского»: хакеры активно используют ИИ для обмана пользователей

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В «Лаборатории Касперского» сообщили об активном использовании искусственного интеллекта хакерами для создания фейкового контента, что позволяет им обходить системы защиты организаций.

На международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2024 в Сириусе, региональный представитель компании Игорь Малышев отметил, что соблюдение цифровой гигиены остаётся наиболее эффективной защитой от таких угроз.

Злоумышленники используют нейросети для подделки голосов и изображений, что помогает им проводить атаки через социальную инженерию. Эти методы могут применяться как для вымогательства у пользователей, так и для сбора информации для будущих атак.

Хотя точные данные о частоте успешных взломов с использованием AI-контента отсутствуют, известно, что такие случаи становятся всё более распространёнными.

Несмотря на растущую угрозу, инструменты для автоматического распознавания дипфейков пока не внедрены на массовом уровне, что связано с техническими трудностями.

Малышев подчеркнул важность повышения киберграмотности среди пользователей и сотрудников компаний. Он призвал быть внимательными к необычным требованиям и обращаться к источникам информации напрямую для проверки их подлинности. Также важно соблюдать осторожность при использовании открытых Wi-Fi сетей и реагировании на сообщения от незнакомцев.

Источник: ТАСС.

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