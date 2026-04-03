Квантовые компьютеры смогут взломать Bitcoin за считанные минуты

Исследователи Google Quantum AI предупреждают, что в будущем квантовые компьютеры смогут обойти защиту Bitcoin и Ethereum всего за несколько минут. Для успешной атаки потребуется в 20 раз меньше ресурсов, чем считалось ранее — менее 500 000 физических кубитов.

На сегодняшний день оборудования такой мощности не существует, а точные схемы расчётов Google засекретила, чтобы не способствовать действиям хакеров.

Учёные рекомендуют переходить на устойчивую постквантовую криптографию (PQC). В краткосрочной перспективе владельцам цифровых активов советуют не использовать повторно адреса криптокошельков, уже участвовавшие в транзакциях.