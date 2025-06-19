Культовый Человек-паук 1990-х получит продолжение в формате комиксов

Marvel представила комикс-продолжение мультсериала о Человеке-пауке, выходившего с 1994 по 1998 годы. Проект будет состоять из четырёх выпусков и станет логическим продолжением истории, завершившейся в оригинале на клиффхэнгере.

Сценарист Дж. М. ДеМаттейс и художник Джим Тау рассматривают комиксы как дополнительный сезон мультсериала. По сюжету, Питер Паркер и Мэри Джейн вернутся в Нью-Йорк, где супергероя ждёт столкновение с двумя новыми антагонистами, ранее не появлявшимися в анимационной версии.

Первый выпуск поступит в продажу 3 сентября 2025 года.