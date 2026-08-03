Куда перейти владельцам Samsung Galaxy S23 в 2026 году

Смартфон Samsung Galaxy S23, приобретённый в 2023 году, на момент выхода являлся действительно качественным устройством, однако за три года использования владельцы всё чаще сталкиваются с признаками его устаревания: батарея не выдерживает целый день, приложения запускаются медленнее, а разрыв с современными камерами становится всё заметнее. По мнению обозревателей, 2026 год — оптимальное время для перехода на новый флагман, поскольку за три года накопилось достаточно улучшений, чтобы обновление ощущалось значительным, а не косметическим. Дополнительным стимулом служит рост цен на смартфоны: стоимость памяти увеличивается на протяжении всего года, а компания Qualcomm подтвердила повышение цен на свои чипы на двузначный процент с 1 сентября, что напрямую отразится на стоимости будущих флагманов.

Линейка флагманов 2026 года считается одной из самых сильных за последние годы — независимо от того, остаётся ли покупатель верен Samsung, переходит на Apple, делает ставку на ИИ-разработки Google или ищет максимум производительности за меньшие деньги.

Среди вариантов для перехода с Galaxy S23 выделяется Samsung Galaxy S26 Ultra — логичный выбор для тех, кто хочет получить более совершенную версию привычного устройства. Модель получила 6,9-дюймовый дисплей с повышенной яркостью и чёткостью, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также камерную систему, прошедшую два поколения доработок. Главной новинкой стал встроенный режим приватности экрана, затемняющий изображение для посторонних взглядов. Цена стартует от 1299 долларов (около 101 300 рублей по текущему курсу ЦБ) за версию на 256 ГБ и достигает 1799 долларов (порядка 140 300 рублей) за версию на 1 ТБ.

Для тех, кто готов полностью сменить экосистему, рассматривается iPhone 17 Pro Max с чипом A19 Pro, обновлённой тройной 48-мегапиксельной камерой, новой системой охлаждения и увеличенной ёмкостью батареи. Переход с Android потребует привыкания к iOS и созданию новой библиотеки приложений, однако стабильность работы камеры и длительная поддержка обновлений могут компенсировать эти неудобства. Стоимость модели начинается от 1199 долларов (примерно 93 500 рублей) за версию на 256 ГБ.

Тем, кто ориентируется на программные возможности, а не на аппаратную мощность, рекомендуется обратить внимание на Pixel 10 Pro XL с чипом Tensor G5. Несмотря на то что по бенчмаркам он уступает конкурентам на Snapdragon, устройство выделяется развитыми функциями искусственного интеллекта — от фильтрации звонков до редактирования фотографий в несколько касаний. Дисплей размером 6,8 дюйма обеспечивает пиковую яркость до 3300 нит, а камера сохраняет фирменную для Google естественность снимков. Цена также начинается от 1199 долларов (около 93 500 рублей) за версию на 256 ГБ.

Для покупателей, ориентированных на стоимость, подходящим вариантом называется OnePlus 15, стартующий от 899 долларов (порядка 70 100 рублей) за версию на 256 ГБ. Устройство оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 7300 мАч и поддержкой 120-ваттной зарядки, а также дисплеем с частотой обновления 165 Гц — самой высокой в этом сравнении. При этом качество камеры и сроки программной поддержки уступают конкурентам.

Отдельно рассматривается ситуация тех, кто выбрал стандартный Galaxy S23 именно из-за компактных размеров. В 2026 году компактные флагманы не исчезли, хотя их диагональ увеличилась примерно до 6,3 дюйма. Galaxy S26 наиболее близок по габаритам к оригинальному S23, отличается лёгкостью и тонким корпусом, использует тот же чип, что и старшая модель, и получает семь лет обещанных программных обновлений, уступая при этом в автономности. iPhone 17 предлагает аналогичный класс диагонали дисплея, фирменное качество сборки Apple, защиту Ceramic Shield 2 и интеграцию с экосистемой без необходимости переплачивать за версию Pro Max. Pixel 10, в свою очередь, оказывается самым тяжёлым из трёх компактных моделей, но компенсирует это за счёт инструментов на базе Gemini и камеры, стабильно демонстрирующей хорошие результаты при более доступной цене.

В качестве итогового вывода отмечается, что тем, кому нравился S23 и кто хочет более быструю и технологичную версию того же устройства, стоит выбрать Galaxy S26 Ultra; тем, кто заинтересован в развитии ИИ-функций — Pixel 10 Pro XL; при ограниченном бюджете — OnePlus 15; а для смены экосистемы — iPhone 17 Pro Max. Тем же, для кого главным преимуществом S23 были компактные размеры, подойдут Galaxy S26, iPhone 17 или Pixel 10, сохраняющие удобство использования одной рукой без потери флагманской производительности. В любом случае, отмечается, что все перечисленные модели станут заметным шагом вперёд по сравнению с трёхлетним флагманом, а окончательный выбор зависит от индивидуальных предпочтений покупателя.